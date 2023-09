Intervistato da Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così in vista del match contro il Newcastle: “Torna a San Siro per giocarsi bene la prima partita di Champions, è un’altra partita, è un’altra competizione e non possiamo continuare a pensare a quello che non siamo riusciti a mettere in campo nella partita scorsa. La squadra è pronta per questa partita".



CHUKWUEZE - “Rapido, bravo nell’uno contro uno e affronterà un terzino sinistro molto alto ma con un passo diverso. Pobega perché è molto bravo negli inserimenti, vogliamo che le mezzali arrivino dentro l’area e che possano aggredire gli spazi”.



TONALI - “Effetto sicuramente, ha dato tanto. Questo fa parte del calcio, l’importante è quello che abbiamo vissuto assieme”.