"L'unico cruccio che ho è che non siamo riusciti in questi anni ad abbassare il numero degli infortunati, tranne il primo anno. Siamo rimasti in media con gli ultimi anni del Milan, soffriamo di questo. Ogni anno abbiamo cercato di apportare miglioramenti, non abbiamo fatto sempre le stesse cose. Cerchiamo di fare di tutto. Facile dire che si poteva fare prima. Ogni infortunio va contestualizzato, ognuno ha la propria storia. C'è chi si è fatto male perché ha giocato troppo, chi poco, le Nazionali non aiutano. Non capitano solo a noi, ma i nostri numeri sono in negativo. Non abbiamo mai lavorato con situazioni così chiare, stiamo cercando di arrivare a un risultato migliore per diminuire questi infortuni".Questa la risposta del tecnico delStefanosulla domanda che, prevedibilmente, è arrivata sugli infortuni che hanno tartassato anche in questo primo terzo di stagione la sua rosa. I numeri inchiodano il lavoro dello staff, per stessa ammissione dell'allenatore si tratta di dati negativi che risaltano rispetto a quelli delle altre squadre. Ci vorrebbe una sorta di coltellino svizzero per trattare le situazioni una per una, ma proprio svizzero è l'ultimo arrivato in infermeria,direttamente dalla nazionale elvetica. Niente polemiche con il ct, ma come si suol dire,Il problema che terrà fuori per qualche settimana l'attaccante ex Salisburgo è. Ma è un problema che si ripete ciclico e di questo a Milanello sono tutti consapevoli: Lo scorso anno (2022-23)è rimasto fuori da ottobre a febbraio,da fine settembre a inizio gennaio,da fine agosto a fine febbraio,da fine settembre a metà dicembre.non è riuscito ad avere nessuna continuità nella sua ultima stagione. E l'anno prima? 2021-22:out per l'intera seconda parte della stagione,per quasi due mesi a cavallo di novembre e gennaio,in infermeria per 13 partite, per nominare i casi più fastidiosi.E' arrivato forte e chiaro anche il grido d'allarme di Maurizio, allenatore della: “Ne parlo da cinque anni, eppure mi accusano di cercare alibi e basta. In questi giorni in Spagna sta venendo giù il mondo per l’infortunio di Gavi, lo chiamano Uefa Virus: spero che qualcuno abbia l’onestà intellettuale per riconoscermi che certe cose io le dico da una vita. Sostanzialmente me ne frego, ho una testa pensante e critico, anche se questo calcio fa il mio bene.. In toni un po' più sommessi, chiaro, l'emiliano è sempre stato un po' più pacato: "Credo che i calendari non siano corretti: è un problema che va affrontano con grande senso di responsabilità da parte di tutti. Andrebbe diluito e meno compresso: farebbe bene a giocatori e allo spettacolo". Ma il problema infortuni in rossonero è grave, e la sosta ha aggiunto la classica goccia che fa traboccare il vaso.