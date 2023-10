Stefano Pioli è intervenuto a DAZN nel pre partita della trasferta del Milan al Maradona contro il Napoli. Queste le parole del tecnico rossonero.



Sulla reazione: "Per noi tutte le partite sono importanti, un'occasione per dimostrare il nostro valore. Siamo ancora a ottobre e alla decima di campionato: non è partita decisiva ma è importante e l'abbiamo preparata come tale".



Sul problema gol: "Portare dentro giocatori dentro l'area è il nostro obiettivo ma dobbiamo cercare di dominare la partita per fare questo, per avere più superiorità nella loro metà campo. A volte si può fare gol anche con pochi giocatori o con giocata individuale. Okafor e Jovic adesso stanno bene e sono a disposizione".



Su come si ferma Kvara: "Il Napoli è la squadra che produce di più in fase offensiva. Dobbiamo fare una fase difensiva molto attenta e compatta, cercando di concedere il meno possibile ai giocatori di grande qualità e Kvara è uno di quelli. Abbiamo Florenzi, abbiamo Pellegrino, Bartesaghi come alternative. Se ci fosse stato Kjaer? Non lo so, le scelte sono arrivate così".