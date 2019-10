Secondo Sky Sport, Leao si contende una maglia con Piatek per giocare da centravanti e Rebic con Calhanoglu per partire dall’inizio a sinistra; a destra ci sarà Suso. A centrocampo sono stati provati Kessié, Biglia e Paquetá. Calhanoglu è stato provato sia mezzala che nel tridente, da esterno sinistro. In difesa al posto dello squalificato Calabria spazio a Conti con Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez.