, a MilanTV, ha presentato così la sfida contro il Newcastle di domani sera, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.“E’ come una finale per noi, è il vero turning point della stagione, nel senso che il nostro obiettivo è rimanere in Europa. Abbiamo l’occasione di vincere, senza stare a pensare all’altra partita. Siamo concentrati su quello”.“La squadra è motivata, concentrata e determinata. Saremo al massimo, è la Champions League e devi essere orgoglioso. Preparazione, concentrazione, fame, dobbiamo fare bene in un grande palcoscenico come questo. È chiaro che abbiamo un’occasione e siamo concentrati su tutto questo”.“Sono una di quelle squadre molto intense che giocano ad alto livello in casa, specialmente guardando alle prestazioni in trasferta. Hanno perso una sola volta in casa in Champions in stagione, contro il Dortmund, e una volta in Premier League contro il Liverpool. Ci aspettiamo una grande atmosfera e sarà un’energia incredibile per i nostri avversari. Dobbiamo ricordarcelo ed essere pronti. Per vincere una partita così, serve una prestazione da top”.“Appena uscito il sorteggio la scorsa estate tutti i ragazzi, Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek, hanno sempre detto che è lo stadio più caldo, più caloroso, più energico di tuta la Premier League e noi abbiamo già vissuto stadi come Anfield, come il Tottenham Stadium, come Stamford Bridge. Abbiamo visto che situazioni vogliono provocare soprattutto ad inizio partita e in che direzione vogliono portare la partita. Noi dobbiamo essere preparati e giocare una grande gara perché abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa”.