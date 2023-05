Il day-after in casa Milan ha un retrogusto decisamente amaro. L’Inter è stata superiore in tutto: fisicamente, tecnicamente e tattica. L’euroderby di andata ha indirizzato la qualificazione verso la sponda nerazzurra del Naviglio, aPer la terza volta nella sua storia l’Inter hanno avuto la meglio sul Milan per tre partite nella stessa stagione (1973/1974, 1994/1995).Se da un lato è giusto sottolineare la maggiore qualità complessiva della rosa nerazzurra, dall’altro si nota chiaramente come la strategia del tecnico rossonero si è rivelata deficitaria su tutta la linea. Al Diavolo mancano sia i cm che delle adeguate contromisure tattiche per contrastare lo strapotere dei cugini sui calci da fermo. Il blocco e l’incrocio tra Dzeko e Dumfries ha permesso all’attaccante bosniaco di trovare il solo, indifeso, Calabria nella strada per il gol.L’Inter ha chiuso la partita in dieci minuti grazie a una condizione fisica nettamente superiore rispetto al Milan.. Un altro problema ciclico che il Diavolo deve risolvere è quello dell’approccio alla partita: sia nella finale di Supercoppa Italiana che nella sfida di andare dei quarti di Champions League contro il Napoli è scesa in campo una squadra distratta e debole dal punto di vista mentale. Toccherà, quindi, a Pioli lavorare su questi aspetti per provare a scrivere un finale che sembra scontato.