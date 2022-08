L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Atalanta:



"Sono soddisfatto, abbiamo concesso poco e giocato con spirito di sacrificio. Dovevamo essere meno frenetici nella ripresa. Loro hanno cambiato atteggiamento, stavano più bassi, ci voleva più pazienza".



CAMBI - "Li ho fatti perché davanti ho tutti giocatori forti e ho bisogno che tutti entrino in condizione. Vorrei che Leao andasse più dentro, ma sono cose normali. Poi ho messo le due punte con De Ketelaere sulla trequarti, ci è mancato poco per vincere, per creare occasioni nitide. Io devo guardare la prestazione, che contro una signora squadra mi è piaciuta".



MOVIMENTI - "I movimenti li abbiamo fatti con i tempi giusti, semmai il problema è che non li abbiamo serviti con tempi altrettanto giusti. Se Theo e Brahim fossero stati più precisi su alcuni suggerimenti avremmo potuto essere pericolosi, ma poi ci sono anche gli avversari".



DE KETELAERE - "Non è in discussione, è appena arrivato e deve conoscere i compagni e farsi conoscere da loro. Ha fatto bene, col tempo arriverà tutto".



UN INNESTO - "Spero solo che Kjaer non ci metta troppo tempo a recuperare la condizione migliore.