Il tempo passa, le partite scorrono, enon si sblocca. Archiviata anche la sfida con il Monza, il belga ha messo sul curriculum un'altra mezz'ora scarsa senza grandi spunti. Anzi, il gol l'ha sfiorato di nuovo come contro il Tottenham: sbagliando l'occasione che avrebbe potuto chiudere la gara. La svolta però potrebbe essere davvero dietro l'angolo, "è solo questione di tempo" dicono i più fiduciosi.: perchè le statistiche di azioni riuscite, passaggi e dribbling riusciti ed expected gol sono in crescita; l'unico dato in calo è quello dei minuti giocati. Non solo, come percentuali i numeri sono quasi uguali a quelli totalizzati l'anno scorso col Bruges dove aveva collezionato 14 gol e 7 assist in 33 partite.- L'allenatore riflette sulla possibilità di lanciare De Ketelaere da titolare nelle prossime partite; il Milan giocherà a San Siro con l'Atalanta domenica prossima e a Firenze sabato 4 marzo. Poi, il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham.. Sperando in una scossa. Più probabile che giochi dall'inizio nella seconda gara contro la Fiorentina, con l'obiettivo di centrare il primo gol in rossonero.