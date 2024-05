Nel corso della giornata di venerdì, infatti, il club di Via Aldo Rossi ha dato l’annuncio di una separazione consensuale e amichevole con l’allenatore emiliano (Paulo Fonseca è pronto a sostituirlo con un contratto pronto per i prossimi tre anni).L'addio al Milan di Pioli non gli impedirà comunque di fare l'ultima mossa a sorpresa nell’undici titolare:

Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.