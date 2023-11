Il Milan si fa riprendere dal Lecce, da 2-0 a 2-2, e ora sono quattro le gare consecutive senza vittoria in campionato. Al termine della partita, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto a Dazn: "Non siamo soddisfatti. Abbiamo giocato con una frenesia nel secondo tempo che non ci contraddistingue, dovevamo controllare meglio la partita, gestire la palla e affondare quando dovevamo. Abbiamo avuto le occasioni, abbiamo fatto una partita a mille all'ora ma senza gestire la palla. Ci hanno punito, abbiamo preso un gol identico a quello con il PSG: sono errori che stiamo pagando a caro prezzo".

- "Le occasioni per chiudere la partita ci sono state, non esserci riusciti doveva farci comunque mantenere compattezza migliore. Purtroppo non siamo riusciti a vincere una partita che potevamo vincere".- "Non dovrebbe essere così, perché l'eventualità di non approcciare bene una partita come quella di oggi c'è, ma invece siamo stati bravi ad approcciarla bene.Anche il secondo tempo si poteva buttare fuori la palla per far intervenire i soccorsi. Sono errori di frenesia che ci stanno impedendo di vincere partite che potevamo vincere. Essere andati in vantaggio di due gol in quasi due partite consecutive e non essere riusciti a portarle a casa ci dispiace e ci penalizza".- "Entrambi hanno avuto risentimenti ai flessori da valutare. Ho messo Musah e non Florenzi perché era più adatto al livello di passo e velocità all’unico giocatore del Lecce che poteva crearci difficoltà a livello di queste situazioni".MANCA CONTINUITA' MENTALE NEI 90' - "Dobbiamo lavorare e migliorare. Stiamo perdendo dei punti che ci penalizzano in classifica. Quando ti vedi sfuggire partite che pensi di avere in mano può perdere lucidità e puoi essere nervoso, anche se non dovrebbe succedere".- "Sicuramente ha ottimi tempi di inserimento, è un giocatore intelligente e tecnico. Può essere particolarmente efficace in zona offensiva: oggi l'ha fatto e deve continuare così".- Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha detto la sua anche sui tanti infortuni: "E' vero che ne stiamo subendo tanti. Non ho una spiegazione, ma certamente non può essere solo sfortuna. È vero che giocando tanto, lo stress fisico e mentale si alza e questo può incidere sui giocatori".