Non solo Jan-Carlo Simic può essere una soluzione per Pioli in caso di emergenza. La situazione, data l'indisponibilità di Leao (infortunio) e Giroud (squalifica) alla ripresa, può ripetersi ma questa volta in attacco. Ecco che quindi, contro la Fiorentina, il tecnico emiliano sta pensando di convocare Chaka Traore.