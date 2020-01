Prove di 4-4-2 in casa Milan verso il match contro il Cagliari. Secondo Sky Sport, oggi a Milanello Pioli ha testato un nuovo modulo, con Ibrahimovic in attacco in coppia con Rafael Leao. A centrocampo la coppia Kessié-Bennacer, a destra Castillejo e non Suso, a sinistra Calhanoglu. In difesa ancora Calabria e non Conti accanto a Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. Le prove di giornata vanno in questa direzione, da capire se domani Pioli proverà ancora il 4-4-2 o il 4-3-3 (in questo caso, Leao potrebbe comunque giocare largo a sinistra nel tridente come nella ripresa del match con la Sampdoria).