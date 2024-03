Milan, Pioli: 'Pulisic mi ha chiesto di fare solo uno spezzone. Chukwueze? Sta bene e ha qualità'

Ilaffronta laallo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella 30esima giornata di Serie A, una partita carica di emozioni per il ricordo di, direttore generale viola scomparso lo scorso 19 marzo.Non è una partita come le altre per, allenatore rossonero ma calciatore (dal 1989 al 1995) e poi allenatore viola dal 2017 al 2019, vivendo anche la tragica scomparsa di Davide Astori.Pioli è intervenuto a Sky Sport prima del calcio d'inizio: "Quando torno a Firenze c'è sempre qualcosa di particolare, oggi ci saranno tante cose nel pre e poi ci sarà la partita, di calcio".

- "Ho parlato con Christian ieri, diceva che non aveva recuperato totalmente e che preferiva fare uno spezzone di gara".- "Sta lavorando bene, ha avuto un po' più di difficoltà rispetto ai nuovi compagni a inserirsi. E' un giocatore di qualità, può far bene".- "La Fiorentina gioca bene, è molto aggressiva e molto intensa. Anche noi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità".