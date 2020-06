Al termine del 4-1 sul Lecce, il tecnico del Milan,, è intervenuto a Sky: "Abbiamo giocato bene, l'avversario ha preferito aspettarci. Abbiamo trovato spazi adatti per metterli in difficoltà, siamo stati bravi a chiudere. Una vittoria importante, non vincevamo da tanto. Avevamo bisogno di vincere questa partita. Se crediamo all'Europa? Certo, l'obiettivo è questo. Dobbiamo provare a fare più punti possibili: a Roma sembra lontano, ha 9 punti, ma domenica c'è uno scontro diretto. La squadra ha dimostrato a tratti di avere qualità e potenzialità per giocarsela con tutte le squadre del campionato"."E' un giocatore importantissimo per noi, ha determinate caratteristiche. Senza di lui abbiamo dovuto provare altre posizioni, l'abbiamo fatto bene. In Coppa non ci siamo riusciti, siamo rimasti in inferiorità numerica troppo presto. Più soluzioni ho, meglio è"."Deve fare di più, al di là del gol di stasera. Dev'essere più consapevole su ciò che serve alla squadra, ma fare gol è importante. E' entrato molto bene, sono contento: ha tanto da dare. Ha fisicità, ma ancora difficoltà a giocare come punta. A volte abbiamo poca presenza in area, ma ci stiamo lavorando"."Per sviluppare un modello di gioco servono giocatori intelligenti capaci di muoversi e mettere in difficoltà gli avversari. Ho la fortuna di avere giocatori intelligenti. Calhanoglu sa attaccare la profondità, a Castillejo avevo chiesto di stare largo sulla destra"."Aver perso Musacchio fino a fine stagione è un problema, dovremmo avere a disposizione Duarte per domenica. Spero che per Kjaer sia una cosa di poco conto, abbiamo una partita molto importante per il nostro presente e futuro"."Non mi interessa di chi si continua a parlare, io sto bene con la squadra. Sin dall'inizio ho lavorato con passione e serietà, mettendo tutte le mie competenze a disposizione della squadra. Il gruppo merita di finire bene il campionato. Il futuro si deciderà a fine campionato"."A nome del club e di tutto il Milan, voglio ricordare Pierino Prati. Gli dedichiamo la vittoria".