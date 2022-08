Una sfida all’amicoper riprendere il feeling con la vittoria. Pioli presenta in conferenza stampa la sfida tra il suoe ilprevista per domani sera a San Siro.: "Onestamente non so se è la strada giusta di ricordare le partite dell'anno scorso. A me interessa la prestazione della squadra.. Perché domani sarà una partita difficile contro un avversario che ci metterà in difficoltà. Dobbiamo unire la vittoria al giocare bene".: "Siamo a inizio stagione. Abbiamo giocato solo due partite e sono atteggiamenti che dobbiamo portare nel lungo periodo. Ha grandi qualità e non ho dubbi. Ha messo sul campo le sue prestazioni e deve continuare così.".: "Non ho nessun altro pensiero che preparare le prossime partite.: "Mi fido di lui perché. Gli serve tempo. Ha intelligenza, curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta. Vediamo di partita in partita".: "È. Bisogna partire da una base concreta: la Champions pretende prestazioni di alto livello. A livello di qualità e di ritmo devi essere al massimo.Una partita alla volta come sempre, dobbiamo dimostrare che l'esperienza dello scorso anno ci ha aiutato".: "Quello che vedo nei miei giocatori è proprio l'atteggiamento. Non abbiamo affrontato l'Atalanta con superficialità, ma con determinazione e coraggio. Siamo entrati nella storia con lo scudetto, ma vogliamo costruire altre pagine".“Non è vero che eravamo in inferiorità numerica a centrocampo. Abbiamo costretto Pasalic a rincorrere Tonali.Ma ora vogliamo tornare a vincere".È normale che venga raddoppiato. Deve essere bravo a gestire queste situazioni. Per i falli, c'era un fallo clamoroso, non da giallo, dove il VAR doveva intervenire"."Sono contento per la nascita della figlia. Lui è disponibile per domani, mi piace molto ma devo fare delle scelte perché ho tanti giocatori forti. Ma. Vedo difficile che possa giocare da mediano, magari da mezz'ala con il centrocampo a 3".Tutto è possibile. A me piace che i giocatori trovino delle soluzioni, sono loro che mi indirizzano. Una squadra che ha tre trequartisti e toglierli tutti diventa complicato. Dobbiamo essere fluidi e muoverci. Pobega è più un giocatore di inserimento".È un ragazzo sereno, determinato. Per come si sta preparando non vedo un ragazzo nervoso. Con l'Udinese ci può stare che non sia stato al meglio della condizione e che non abbia trovato la posizione. Lui deve pensare a migliorarsi e sta salendo di livello".Domani sarà titolare uno di loro due. Da domani giocheremo 7 partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti i giocatori".