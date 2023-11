Il Milan di Stefano Pioli ripartirà con una piccola emergenza in attacco complice la squalifica di Giroud e l'infortunio di Leao. Per questo l'allenatore rossonero potrebbe pescare per i convocati anche dalla Primavera di Ignazio Abate in cui sta continuando a crescere Chaka Traoré. Troppo presto, invece, per bomber Camarda a cui il club rossonero lascerà il giusto tempo per crescere.