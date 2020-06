Quella di domenica contro la Roma può essere un crocevia importante per la stagione del Milan. Vietato perdere punti preziosi nella rincorsa alla Europa League. Per arrivarci servirà l'apporto di tutta la rosa in questo rush finale contraddistinto da partite ogni tre giorni. Pioli può sorridere, le notizie che arrivano dallo staff sanitario rossonero su Kjaer e Duarte sono decisamente buone.



LE CONDIZIONI - Non è stata certo una stagione fortunata per Duarte. Prima la frattura del calcagno e il lungo stop dal 28 novembre scorso, poi il sovraccarico muscolare accusato lo scorso 3 giugno. Ma adesso l'ex Flamengo sta bene e questa mattina si è allenato in gruppo: contro la Roma tornerà tra i convocati di Stefano Pioli. Ottime sensazioni anche per quanto riguarda Simon Kjaer, costretto a lasciare il campo al 40' contro il Lecce per una trauma contusivo al ginocchio destro. Il centrale danese sta recuperando, migliora giorno dopo giorno e dovrebbe essere regolarmente in campo contro la sua ex squadra.