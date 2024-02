Pioli raggiunge Sacchi e punta Liedholm: gli allenatori con più panchine al Milan

GS

Il Milan è pronto a ospitare il Napoli. Un match dal sapore diverso per Stefano Pioli. Per l’allenatore rossonero, infatti, è arrivato il momento di raggiungere un traguardo prestigioso. Contro i partenopei di Mazzarri, il tecnico del club di Via Aldo Rossi toccherà quota 220 panchine, evento che gli permetterà di raggiungere Arrigo Sacchi al sesto posto nella classifica degli allenatori con più presenza in panchina nella storia della società meneghina.



FUTURO - Il prossimo nella lista è Nils Liedholm, a quota 280. Impossibile arrivarci nel corso della corrente stagione: per raggiungere l'olimpico dei tecnici al Milan, Pioli dovrà giocarsi le proprie carte nei prossimi mesi, per meritarsi una conferma che non appare scontata, al di là delle considerazioni da parte della dirigenza (con Ibrahimovic e Furlani in prima linea, che ne hanno elogiato le doti e confermato la fiducia e la stabilità sulla panchina rossonera) e viste le voci che si rincorrono su Lopetegui, Conte, Potter e Thiago Motta. Un futuro in bilico, ma un presente che lo vede raggiungere uno degli allenatori maggiormente vincenti e storici nel Milan.



