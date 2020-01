Il Milan elimina ai supplementari il Torino dalla Coppa Italia e vola in semifinale contro la Juventus. Al termine della gara, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “È stata una partita bellissima. Non meritavamo di essere in svantaggio nella ripresa. Dovevamo chiudere il primo tempo portando a casa di più. Abbiamo uno spirito di squadra incredibile. Passato un turno difficile, ma meritatamente”



SU REBIC – “È un giocatore ritrovato. Ha fatto un’altra ottima prestazione, con strappi, lavoro per la squadra e giocate di livello”



SUI GOL SUBITI – “Nelle altre partite abbiamo concesso qualcosina in più, stasera invece abbiamo regalato al Torino il minimo indispensabile. Sul primo gol c’è stata disattenzione. La squadra comunque ha lavorato bene ed è stata compatta. Contento anche per l’intensità che ci ha messo. Stasera abbiamo creato tante occasioni da rete”



SUI TANTI GIOCATORI IN ATTACCO – “Non possiamo permetterci di giocare con cinque attaccanti, già quattro sono tanti. Ci vuole l’approccio giusto. Si possono decidere le partite anche con i giocatori che entrano dalla panchina, ho a disposizione tante soluzioni. In ogni caso, possiamo essere più efficaci”



SU PIATEK – “Credo nei giocatori che ho a disposizione. Ci sta un momento di calo”



SULLA JUVENTUS – “Siamo contro la squadra più forte d’Italia, ma non è invincibile. Ora stiamo concentrati sul campionato e pensiamo una partita per volta”.