Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello per preparare la sfida di martedì all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Romagnoli. Una sfida fondamentale per cercare di riprendere il cammino in campionato e alimentare le residue speranze scudetto. Alla seduta ha preso parte Rade Krunic: il centrocampista bosniaco, fermo ai box da diverso tempo per un problema muscolare, si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Stefano Pioli per l’impegno di martedì sera all’Olimpico.