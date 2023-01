La sconfitta di Coppa Italia contro ilnon ha portato un buon risveglio alche si è ritrovato questa mattina a Milanello per l'allenamento mattutino. Arrivano però buone notizie perche vede la luce in fondo al tunnel e svuota lentamente la lista infortunati.- L'allenatore rossonero ha ritrovato in gruppo Simon, ma soprattutto Divock. Il rientro dell'attaccante belga è fondamentale nelle rotazioni dell'allenatore per il reparto d'attacco che lo ha visto 'costretto' ad adattare De Ketelaere da 9 per far rifiatare Giroud.