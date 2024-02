Milan, Pioli recupera Thiaw: è tornato parzialmente in gruppo sotto gli occhi di Ibrahimovic

Redazione CM

L'emergenza infortuni in casa Milan, soprattutto nel reparto difensivo, sta lentamente ma finalmente per risolversi. Il ritorno di Matteo Gabbia ha ovviamente aiutato la gestione di Stefano Pioli che ha recuperato prima Simon Kjaer, poi Pellegrino (già ceduto in prestito alla Salernitana) e ora vede la luce in fondo al tunnel anche per Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.



THIAW IN GRUPPO - Sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic che oggi si è presentato a Milanello per assistere all'allenamento in vista della gara col Napoli, il difensore centrale tedesco classe 2001 ed ex-Schalke 04 è tornato ad allenarsi parzialmente insieme al resto del gruppo 74 giorni dall’infortunio al tendine della coscia subito in Milan-Borussia Dortmund in Champions League. Impossibile vederlo già fra i convocati per la gara contro il Napoli e punta la gara di ritorno di Europa League contro il Rennes. C'è ottimismo, ma cautela con Thiaw che dovrà prima completare il percorso di riatletizzazione.



KALULU E TOMORI - Più lontano, ma comunque con una deadline che finalmente spunta il ritorno all'attività di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Entrambi non sono ancora vicini al rientro, ma hanno fissato nella fine di febbraio/inizio marzo il periodo da cerchiare in rosso per i recuperi ufficiali dai rispettivi infortuni tendineo/muscolari.