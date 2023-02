In conferenza stampa, Stefano Pioli ha chiarito i prossimi passi. Il Milan ricomincia da tre, o meglio, dai tre: "Un allenatore deve valutare tutto il percorso fatto e le prestazioni. La difesa a tre è la scelta giusta. Ci manca costruzione dal basso e fase difensiva più solida". Per uscire dalla crisi, il Diavolo si affida al nuovo modulo e a qualche novità.



RIPARTIRE - Il primo a beneficiare del nuovo modulo proposto dal Milan potrebbe essere Malick Thiaw, forse l’unico in grado di lanciare segnali positivi tra i nuovi acquisti estivi: "Sta bene, è un giocatore forte e su cui faccio affidamento", le parole pronunciate da Pioli in conferenza. Il segno che l’ora del tedesco potrebbe essere arrivata, magari già stasera a San Siro contro il Torino. In una sfida dal peso specifico notevole per i campioni d'Italia.



L’ORA DI THIAW - Dopo 3 presenze in Bundesliga con lo Schalke 04 in avvio di stagione, Thiaw è arrivato in rossonero per 5 milioni di euro (più un milione di bonus legato alle presenze e un altro agli obiettivi della squadra). Fin qui ha giocato poco: solo 5 presenze (2 da titolare contro Cremonese e Fiorentina) per un totale di 412 minuti. Il momento nero del Diavolo (tra risultarti e infortuni) unito al contemporaneo passaggio alla difesa a tre può rappresentare una svolta. Thiaw è pronto a cogliere la sua chance per convincere Pioli.