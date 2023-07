(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Ho sentito spesso Silvio Berlusconi, anche una settimana prima della sua scomparsa". Stefano Pioli parla dell'ex presidente rossonero, al primo giorno di scuola della nuova stagione. "Nelle sue telefonate si è sempre sentito il suo grande amore per il Milan. Un amore che ho visto anche ai festeggiamenti in Duomo per lo scudetto. Tutti i milanisti hanno perso un punto di riferimento, che ha fatto la storia del club. Ho parlato con Galliani, che ha avuto questa idea del trofeo Berlusconi: siamo molto contenti di potervi partecipare".