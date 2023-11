Il Milan ha preparato con una nuova energia positiva la partita di sabato alle ore 15 al via del Mare contro il Lecce di Roberto D’Aversa. Sono rimasti a Milanello Simon Kjaer e Christian Pulisic che devono risolvere i loro problemi muscolari .

TORNA KRUNIC- La principale notizia arrivata al termine della seduta odierna riguarda Rade Krunic: il centrocampista bosniaco sarà titolare contro il Lecce al posto di Yunus Musah. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con una difesa linea difensiva quasi obbligata per via delle tante defezioni è composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernández. Tijani Reijnders sarà la spalla di Rade Krunic in mediana con Rubén Loftus-Cheek confermato nel ruolo di trequartista dopo la splendida prestazione offerta martedì scorso in Champions League contro il PSG. Stefano Pioli ha provato Luka Romero a destra ma nel ballottaggio è decisamente avanti Samuel Chukwueze con Olivier Giroud e Rafael Leao a completare io reparto.



PROBABILE FORMAZIONE: Maignan; Calabria; Thiaw; Tomori; Theo; Reijnders; Krunic; Chukwueze; Giroud; Leão