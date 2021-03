Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha fornito un aggiornamento sugli infortunati in vista dell'andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United: "Dobbiamo continuare così perché le difficoltà ci sono ancora, purtroppo per domani non recuperiamo nessuno rispetto alla partita di domenica, anzi. Romagnoli partirà con noi ma per un pestone preso a Verona è in forte dubbio per la gara di domani", ha detto a Sky Sport.