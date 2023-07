Il Milan nella notte ha affrontato il Real Madrid in amichevole, nel primo test del ritiro negli Stati Uniti. Il match - vinto 3-2 dagli spagnoli - ha permesso a Stefano Pioli di testare i nuovi acquisti e di provare le prime novità tattiche. L'allenatore rossonero ha parlato nel post partita, dando importanti spunti sui nuovi acquisti e sui giovani impiegati durante l'amichevole.



DA ROMERO A SIMIC - Pioli ha esaltato la prestazione di Luka Romero, autore di un gran gol: "Romero è entrato molto bene. Non solo per il gol". Su Jan-Carlo Simic, difensore classe 2005 schierato al posto del partente Gabbia, l'allenatore ha aggiunto: "Ha saputo solo stamattina che avrebbe giocato. Sta lavorando molto bene”.



NUOVI ACQUISTI - Il tecnico si è espresso all'indirizzo del nuovo acquisto Noah Okafor: "È un attaccante che può giocare in più ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. Ha colpi, velocità, uno contro uno - ha aggiunto Pioli - per me può fare la punta o l’esterno sinistro. Un giudizio vero però lo darò solo quando lo allenerò". L'allenatore rossonero non si è infine lasciato andare a dichiarazioni a proposito di Samuel Chukwueze, prossimo acquisto dei rossoneri: "Finché non saranno miei giocatori, non commento".