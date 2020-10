Al termine del 3-0 sullo Sparta Praga, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky: "La squadra sa stare in campo e leggere le partite. Oggi abbiamo sfruttato bene gli spazi, le mie scelte saranno sempre più complicate perchè stanno facendo bene tutti".



SULLE RISERVE - "I ragazzi lavorano con compattezza, con questo atteggiamento è facile chiamarli in causa. La rosa è ampia, l'abbiamo voluta così ed è giusto sfruttarla appieno".



SU IBRA - "Avevo già pre-annunciato la staffetta. Zlatan è un campione, probabilmente avrebbe preferito continuare se gliel'avessi chiesto. Ma dobbiamo dosare gli impegni, domenica abbiamo una gara molto difficile".



SU TONALI - "Non ha fatto un solo passo avanti, ma due. Non ha fatto la preparazione con noi, sta crescendo di condizione. Sono molto soddisfatto, è un giocatore forte, c'è grande competizione".



SU BENNACER - "Sta crescendo veramente tanto, nella qualità sta migliorando ma può fare ancora meglio, in certe scelte può essere ancora più lucido".



SULLA SQUADRA - "Tutti stanno mettendo da parte gli individualismi, senza altruismo e disponibilità non si arriva da nessuna parte. Siamo il Milan, vogliamo essere ambiziosi, solo così possiamo battere squadre che sembrano più forti".



SUGLI OBIETTIVI - "Non possiamo prevedere il futuro, pensiamo alla prossima. L'Europa League è difficile e competitiva, teniamo la testa al lavoro e i piedi ben piantati per terra".