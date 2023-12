Sprofondo rossonero. All’Arechi contro una Salernitana ultima e in crisi di risultati il Milan perde Tomori e altri due punti pesanti come macigni in classifica. Quella del nazionale inglese sarà una bella botta per il morale e per la competitività della rosa: Fikayo è nettamente il giocatore migliore per rendimento di tutta la rosa. L’ecatombe degli infortuni e gli errori di Pioli però non possono privare di responsabilità i giocatori, specie quelli più rappresentativi.



COSÌ NON VA- Theo Hernández ha caratteristiche tecniche ed atletiche da fuori categoria per il ruolo ma in questa stagione non si sono quasi mai viste, men che meno a Salerno. E Leão non segna in campionato da oltre tre mesi. Senza dimenticare che due giocatori di caratura internazionale come Loftus-Cheek e Pulisic tendono a scomparire dalla scena quando le cose si mettono male. Spunti natalizi che una società come il Milan non può evitare di valutare e risolvere.