Il Milan scenderà in campo domani al Ferraris contro il Genoa con un undici diverso rispetto a quello visto in Champions League mercoledì scorso. La novità più importante è quella relativa a Samuel Chukwueze: l’esterno nigeriano sarà titolare a destra nel tridente, turno di riposo per Christian Pulisic. Una scelta importante per dare fiducia al nazionale nigeriano che deve ancora sbloccarsi con la maglia rossonera.



OKAFOR DAL 1’- Olivier Giroud è parso decisamente stanco contro il Borussia Dortmund e dovrebbe riposare contro il Genoa: spazio dunque per Noah Okafor che ha segnato due gol negli ultimi due turni di campionato. A centrocampo torna Adli titolare con Musah, in vantaggio su Pobega, e Reijnders. Alessandro Florenzi dovrebbe spuntarla su Davide Calabria mentre la coppia centrale sarà formata da Malick Thiaw e Fikayo Tomori.



PROBABILE FORMAZIONE: Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Adli, Reijnders, Chukwueze, Okafor, Leao.