Il Milan non può stare tranquillo in vista della sfida Champions di lunedì contro la Lazio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Infatti, il centrocampista Ismael Bennacer recupera per la sfida contro i capitolini, ma si tratta dell'unica nota lieta del giorno.



IBRA E THEO, RIENTRO DIFFICILE - Molto difficile infatti il rientro di Theo Hernandez e Ibrahimovic: lo svedese oggi ha svolto lavoro personalizzato e proverà fino all'ultimo, ma le sensazioni non sono positive. Così come per l'esterno francese, fermato da un problema al polpaccio. I rossoneri di Pioli rischiano di affrontare una sfida decisiva senza due tra gli uomini migliori.