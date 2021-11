Complici le scelte dei ct di Croazia e Francia,ha potuto lavorare nelle due settimane di sosta per migliorare la condizione fisica e la conoscenza di due giocatori che possono diventare molto importanti nel tour de force che porterà dritti fino all'ultimo impegno nell'anno solare contro l'Empoli e alla pausa natalizia. Dopo settimane di grande penuria di alternative, l'allenatore rossonero, quello dell'attacco, grazie ai rientri anche di Florenzi e Messias.- La gestione delle forze e delle pedine di nuovo a disposizione per le prossime due delicate trasferte in programma, al "Franchi" per conservare la testa della classifica e quella di mercoledì prossimo sul campo dell'Atletico Madrid per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, prevede l'utilizzo di, reduce dai due impegni con la Svezia e dalla delusione per la mancata qualificazione diretta al Mondiale,, uno dei giocatori più "spremuti" nell'ultimo periodo, proprio per l'assenza della sua alternativa più naturale.Fino all'espulsione di Kessie, nella controversa partita d'andata Leao era stato l'indiscusso protagonista capace di infiammare San Siro. Ibra è invece ancora alla ricerca del primo gol stagionale in Champions, un gol che nella massima competizione europea manca da oltre 6 anni. La corsa scudetto e la rimonta in coppa, per non perdere il passo il Milan ha bisogno di tutti.