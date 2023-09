Per lui ilha sborsato 14 milioni e date le ultime prestazioni, sembra valerli tutti. Noahha vinto e convinto insieme al suo Milan contro il Cagliari, in unadal punto di vista mentale per scacciare i fantasmi del derby e le malelingue dopo la sofferta vittoria casalinga contro il Verona.- È stato lui ad aprire la partita,vero sull’errore di Radunovic. Al posto giusto, al momento giusto, ma non solo. Chi non ha notato la sua straordinaria propensione al sacrificio e al lavoro di squadra? Oltre a queste, possiede caratteristiche atletiche importanti e grande capacità di adattamento.- Le sue peculiarità portano a vederlo come il gregario dial momento del bisogno. Lo è sicuramente, ma a giudicare dalla gara di Cagliari,. Un doppio ruolo cheper la stagione corrente:non si discute, ma gli anni sono anni e andrà gestito al meglio., in questo senso, può essere di grande aiuto.- Dopo il suo primo gol con la maglia del Milan, Okafor incontrerà a San Siro, il prossimo sabato, la Lazio di Maurizio Sarri., ma la concorrenza rossonera è stata più forte. Che scenda in campo o meno (Pioli dovrebbe ritrovare Giroud), l’ex Salisburgo ha dimostrato di poter fare la differenza nel corso del campionato.