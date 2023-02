Stefano Pioli si lecca le ferite, il Milan deve tornare a vincere nell'anticipo di domani, previsto per le 20.45 contro il Torino di Ivan Juric, che in questa stagione ha già sconfitto per due volte i rossoneri. Particolare attenzione in conferenza all'aspetto legato alla scelta di non rimpiazzare Mike Maignan con l'innesto di un portiere dal mercato, con la scelta rivendicata dal tecnico di puntare su Ciprian Tatarusanu, che oggi compie 37 anni.