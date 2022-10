Il Milan sorride e Stefano Pioli recupera un tassello fondamentale in vista della sfida contro il Torino, in programma per domenica alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino: Brahim Diaz ha infatti lavorato in gruppo nell'allenamento di questa mattina ed è completamente recuperato per il match contro i granata. Lavora ancora a parte invece Sergino Dest, che resta dunque in dubbio, ma che potrebbe rientrare in Champions League, mercoledì sera contro il Salisburgo.