. A una settimana di distanza dal 3-2 al cardiopalma sulla Lazio, i rossoneri sono pronti alla ripresa a Milanello. Domani, infatti, è in programma il primo allenamento post-Natale. Oggi, intanto, seduta facoltativa al Centro Sportivo di Carnago.E per Stefano Pioli arrivano buone notizie. In attesa dell'esito degli esami a cui si sottoporrà Zlatan Ibrahimovic nelle prossime ore,. Dopo cinque partite ai box, dunque, l'ex Atalanta si candida a una maglia da titolare per la sfida di domenica 3 gennaio a Benevento, in programma alle ore 18, in cui il Milan ritroverà anche Franck Kessie dopo un turno di squalifica. ​"Good to be back home", "bello tornare a casa" il commento del danese su Instagram.