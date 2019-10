Le conoscenze collettive non hanno portato né risultati, né gioco, né tiri in porta. Marco Giampaolo non è riuscito a lasciare un segno nel Milan, in quello che doveva essere il suo Milan ma non lo è mai stato, scioltosi sotto il sole cesenate poco prima dell'inizio della Serie A. Piatek non ha mai segnato su azione, i tiri in porta generali sono stati 9,4 a partita, quelli da dentro l'area di rigore 6,7. Poco, troppo poco per chi, in rosa, ha il Pistolero che ha stupito tutti al suo primo anno di A; poco, troppo poco per chi in rosa, la stagione precedente, aveva Fabio Quagliarella e i suoi 26 gol.



CAVALLI DA SPRIGIONARE - Via Giampaolo, dentro Pioli. "Abbiamo tanti cavalli da sprigionare". E così è stato: campo aperto, più verticalità, più conclusioni. Nella sfida contro il Lecce, non vinta e terminata 2-2, il Milan ha tirato in porta 16 volte, e da dentro l'area di rigore 15 (dati Sky Sport). Un cambiamento drastico con il recente passato. E' solo una partita, è vero, ma si è vista effettivamente un'idea diversa rispetto all'era Giampaolo. Il calcio di Pioli appare più immediato, con i cavalli da sprigionare da mettere nelle condizioni più favorevoli. Come successo con Piatek.



SORRIDERE IN AREA - Il polacco è partito dalla panchina, ma si è fatto trovare pronto. Come alla seconda di campionato, quando entrò al posto di André Silva nella sfida vinta con il Brescia. 15 tiri da dentro l'area di rigore, il suo habitat. E uno, con gol, porta la sua firma. Quella è casa sua, Pioli lo sa. Ci sarà, è vero, un dualismo con Rafael Leao, ma sarà sano, come ha testimoniato l'esultanza del portoghese al gol del numero 9 rossonero con il Lecce, ma quei 16 metri sono suoi. E calciare da lì dentro non può che far tornare a sorridere Piatek. Che non vuole giocare, ma solo segnare.



