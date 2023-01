Buone notizie dall'infermeria di Milanello? Quanto meno due speranze, quelle che Stefano Pioli sta coltivando in queste ore in vista della sfida di mercoledì sera di Coppa Italia contro il Torino. L'allenatore rossonero spera di recuperare infatti sia Divock Origi, fondamentale per dare un cambio a Giroud più consistente di De Ketelaere, sia Junior Messias, unica alternativa a Saelemaekers in fascia.