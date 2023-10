Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Prime prima della partita di Champions League con il Borussia Dortmund: "Se siamo pronti? Sì, poi dipenderà da come interpeteremo la partita. Stiamo bene noi e i nostri avversari: serviranno attenzione, fiducia e umiltà".



COME VEDE LA SQUADRA - "Il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso ci ha aiutato a capire queste partite. Se mi chiedi se siamo pronti ti dico di sì prima della partita, poi... Vedo una squadra più consapevole, più matura, meno timorosa, anche se conosciamo le difficoltà di questa competizione e i pregi in casa del nostro avversario".



PULISIC - "È innanzitutto intelligente e tecnico: fa sempre la scelta e i movimenti giusti. Ha giocato sia a sinistra che a destra, ma soprattutto a destra ci dà più profondità e può essere un buon vantaggio per noi".