Le vacanze sono ancora lontane, ma non lontanissime, dall'essere terminate per ilche, a partire da martedì 29, si ritroverà a Milanello per preparare un mese di gennaio che si prospetta ricchissimo tanto di aspettative, quanto di insidie. Chi si aspettava un calo è rimasto deluso, manon vuole abbassare l'attenzione e l'asticella di questa squadra chiamata subito a un nuovo tour de force che partirà da, passerà per la Juventus e due volte il Torino (campionato e Coppa Italia) prima di chiudere il girone di andata contro Cagliari e Atalanta.Le certezze a 7 giorni dalla gara sono 2 e rappresentano un recupero e un'assenza rispetto alla sfida contro la Lazio. Tornerà dalla squalifica, mentre non ci sarà perché diffidato e ammonito nell'eroica sfida con i biancocelestiLa lista infortunati difficilmente si smaltirà con Ismaele Matteosicuramente out e insieme a loro anche Zlatanche sarà rivalutato al rientro a Milanello, ma questa volta non verrà rischiato per nessun motivo con l'obiettivo, se rischio dovrà essere, di averlo in campo nella sfida contro la Juventus, ma non c'è al momento ottimismo neanche per la gara coi bianconeri.Chi può rientrare quindi? L'unico fra gli indisponibili che potrebbe forzare i tempi di recupero è, per un reparto, quello difensivo, che vede ancora soltanto Kalulu e Romagnoli a disposizione. Il difensore ha subito una lesione al retto femorale della coscia destra nel corso della gara contro il Celtic dello scorso 3 dicembre. I tempi di recupero si attestano solitamente in 20 giorno se la lesione non è grave e in vista del 3 gennaio i tempi sarebbero maturi. Sarebbero, perché anche per lui non c'è la volontà di rischiare di riperderlo, la gara contro la Juventus della Befana è ad oggi più importante per lui e per i rossoneri.