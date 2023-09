Nell’intervista a DAZN Stefano Pioli si sofferma sulla prestazione di Yacine Adli: È una storia di un ragazzo che sta molto bene con noi, un ragazzo che è molto stimato dai suoi compagni per gli atteggiamenti che ha. Non ha mai cambiato di una virgola il suo atteggiamento e la sua disponibilità anche se non viene quasi mai schierato da me nella passata stagione. Ha accettato quest’anno di mettersi in discussione in un ruolo che non aveva mai fatto. È un giocatore in evoluzione. Ha fatto una buona partita sicuramente. Era un po’ emozionato e teso. Ha giocato con personalità, una personalità che ha sempre avuto, ha tenuto bene la palla, ha preso delle buone posizioni in fase difensiva. Chiaramente una prestazione che gli darà fiducia e convinzione: ci sono poi tante cose che si possono fare meglio ma questo lo sappiamo”.