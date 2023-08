"Abbiamo tenuto bene il campo finché ci sono state le energie. Dobbiamo concretizzare meglio, ci è riuscito poco fino ad ora.Musica e parole di Stefanoai microfoni di Mediaset dopo aver battuto il Monza ai rigori in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi."Da tre anni siamo competitivi, in 6-7 ogni anno partono per arrivare al massimo. Il livello deve restare alto,Gli va dato del tempo per ambientarsi, certo la base è buona.Ci aspettano delle prime giornate di campionato tutt'altro che facili".Con l'arrivo disiamo al completo,per esempio è molto intelligente. Siamo messi bene, abbiamo un reparto buono. E non è detto che giocheremo sempre con questo modulo, proveremo altre soluzioni.stiamo lavorando bene. A centrocampo vorrei tenermi tutti quelli che abbiamo. Chukwueze? Oggi ha fatto dieci minuti, lo vedremo domani in amichevole. Appena lui sarà in forma potremo metterePoi in conferenza: “Il centrocampo così com’è mi piace, e così per me sarebbe al completo. Voci su Krunic? Secondo voi faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano ma gli atteggiamenti e Rade su questo non ha mai sbagliato"