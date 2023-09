L’allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così la scelta di affidare la fascia di capitano a Rafael Leão contro il Verona: "Lo abbiamo voluto tutti capitano, perché noi ci basiamo sugli atteggiamenti. Siamo tutti insieme per superare insieme i momenti delicati. È normale subire critiche e pressioni e lui lo sta facendo bene. All'inizio non sapeva se andare in campo in ciabatte o con le scarpe... L'abbraccio con me è per tutta la squadra e per tutti i compagni".