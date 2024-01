Milan, Pioli sui numeri di Kjaer: ‘Mi ripete spesso che…’

Nel corso della conferenza stampa pre Milan-Udinese Stefano Pioli parla dei dati che vedono un bilancio positivo quando Kjaer scende in campo da titolare: "Li conosco molto bene questi numeri perché il ragazzo me li ripete spesso (ride, ndr). Ci dicono che è un leader, Simon è un leader emotivo, tecnico. Sa parlare bene e tanto, sa prendere la posizione. Per quanto riguarda il futuro è troppo presto per parlare del futuro di ciascuno di noi".