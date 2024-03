Milan, Pioli sul suo futuro: 'Se ne parla troppo, è incerto per tutti. Ibrahimovic e Scaroni? C'è sempre stato sostegno'

Che futuro per Stefano Pioli? L'allenatore del Milan è sempre in discussione e la sua conferma in panchina a fine stagione è inevitabilmente legata ai risultati in campionato e in Europa League. Parlando a Dazn e in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Empoli il tecnico rossonero ha fatto il punto, fra le parole di Ibrahimovic e Scaroni e i pensieri sul presente.



TORMENTONE FUTURO - “Non so, ditelo voi (ride, ndr). Continuo a sentire e a dire che il club mi sta facendo lavorare nelle migliori condizioni possibili, che alleno un gruppo molto disponibile e di qualità. Si parla troppo del futuro, il futuro è incerto per tutti, figuriamoci per l’allenatore di un grande club. Siamo tutti concentrati sul presente e sulla prossima partita, è quello che conta di più”.



IBRA E SCARONI - "Le parole di Ibra e Scaroni? Il club mi ha sempre messo nelle condizioni di fare bene, ho sempre sentito fiducia e sostegno: siamo sempre concentrati su quello che dobbiamo fare".