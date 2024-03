Milan, Pioli: 'Theo Hernandez e Leao stanno bene, sbagliato pensare alla sfida contro l'Atalanta. Servono punti'

Stefano Pioli, tecnico del Milan, a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Lazio, ha parlato così a DAZN.



THEO HERNANDEZ – “Sta bene, è una botta, ma oggi è in grado di giocare dall’inizio”.



L’INIZIO DI QUALCOSA DI GRANDE – “Tutte le partite sono mote importanti, non dobbiamo pensare alla sfida contro l’Atalanta. Dobbiamo pensare a stasera, alla Lazio. È vero che la squadra sta bene, ma abbiamo bisogno di fare punti in campionato".



LEAO - “Leao mi ha detto che stava bene, ma la partita comincia fra poco”.