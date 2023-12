, tecnico del Milan, a DAZN, ha analizzato così il pareggio contro la Salernitana. “. La cosa più difficile di stasera era sbloccarla, poi abbiamo commesso disattenzioni. Abbiamo recuperato il risultato, ma non era questa la prestazione che volevamo mettere in campo”.- “Queste situazioni si ripetono, evidentemente pecchiamo di mentalità. Ci vuole più attenzione, più intensità, miglior marcatura. Sono tutti errori che paghiamo a caro prezzo e che non ci permettono di avere continuità. La fiducia ci sta venendo meno, tanto per demerito nostro”."L’unica cosa positiva è che abbiamo reagito da grande squadra e abbiamo provato a vincerla. Dovevamo segnare 4/5 gol. Ci vuole qualcosa di più, ma non è vero che non eravamo convinti. Certo che se poi prendi gol con un giocatore per terra… Non è semplice, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non dovevamo permettere alla Salernitana di andare in vantaggio, significa che dobbiamo lavorare tanto per diventare una grande squadra”."Controllare a partita non vuole gestire la palla indietro, significa continuare a essere pericolosi. Dovevamo sfruttare certe occasioni diversamente, per avere una strada più semplice nella partita, ma non ci siamo riusciti. E' un limite importante”."E’ difficile, sono tanti infortuni… Stava molto bene, ma è un problema che dobbiamo risolvere in tempi brevi. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo per prevenire e curare questi infortuni. Al momento, il lavoro non ci dà i risultati che volevamo”.