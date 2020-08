È il primo nome nella lista di Stefano Pioli e anche se il mercato del Milan avrà un budget rigorosamente controllato, l'obiettivo Federico Chiesa non è affatto impensabile. Di certo lo pensano i betting analyst, per i quali i rossoneri sono ora la prima alternativa alla Fiorentina: i viola al momento rimangono in cima alla lista (a 1,35) sulla squadra del giocatore nella prossima stagione, ma il Milan è in agguato a 3,00, in attesa dell'auspicata riduzione del cartellino e l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica. La trattativa sarà complessa, ma intanto il club di Elliot si è lasciato alle spalle la Juventus: i bianconeri, fino a qualche settimana fa favoriti per l'esterno, si giocano ora a 5,00, complice l'improvviso avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, mentre l'inserimento a sorpresa della Roma pagherebbe 7,50.