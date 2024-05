Milan, Pioli: 'Ultima partita con la Salernitana? Non ho ancora incontrato il club'. E scherza su Leao-Conceiçao

Iltorna a vincere dopo sei partite, il 5-1 ala San Siro nella 36esima giornata di Serie A permette ai rossoneri di staccare il pass per la Supercoppa Italiana e consolidare il secondo posto.Al termine della partita, il tecnico del Milanha commentato a Sky Sport: "Vittoria importantissima, non siamo stati abituati in questi anni a non vincere per un lungo periodo. Abbiamo affrontato un momento difficile e complicato dopo l’uscita dall’Europa League e la sconfitta nel derby. Abbiamo sofferto questa situazione. Era importante vincere e migliorare la classifica. Complimenti ai ragazzi che non hanno fatto una partita perfetta, ma quella che serviva per portare a casa il risultato".

- "Le scelte dell’allenatore vengono sempre viste come delle punizioni, ma non è così. Era da sei partite che non vincevamo, qualcosa dovevo fare. Qualcuno ha speso tanto in questa annata faticosa e impegnativa, qualcuno è più fresco mentalmente. Ho fatto dei cambi perché sentivo che qualcuno era più fresco, magari perché ha giocato di meno. Chi non ha giocato dal primo minuto ha reagito come mi aspettavo con la cattiveria e la rabbia quando sono stati mandati in campo".- "Nessuna squadra è riuscita a mantenere il livello dell’Inter. Questo gruppo ha lavorato tanto e ha dato tutto, non siamo però riusciti a mantenere quel livello. Questa è una squadra forte, che ci ha provato, ma che in certi momenti del campionato non è riuscita a superare certi ostacoli. Gli altri sono stati più forti di tutti, non solo di noi".

- "Se mi sono sentito solo cin queste settimane? No. Ho un buonissimo rapporto con i miei dirigenti. L'ho avuto con Paolo e con Ricky che sono quelli che mi hanno portato al Milan, così come l'ho avuto quest'anno con tutti gli altri. Ho un buonissimo rapporto, siamo un grande club e c'è una grande aspettativa. Le critiche ci sono state, anche feroci ma fa parte di questo lavoro. O lo accetti o fai altro, io l'ho accettato e vado avanti cercando di aiutare la squadra a giocare il miglior calcio possibile. Qualche volte ci siamo riusciti ma sicuramente avrò sbagliato delle altre cose".

- "Credo che nel percorso che abbiamo fatto al Milan abbiamo sempre lavorato, ragionato, pensato e giocato da squadra. Contro la Roma abbiamo fatto partite normalissime e il livello era più alto. Non siamo riusciti a interpretare al meglio la partita, non è colpa di Tizio, Caio o Sempronio. Chiaro che queste sfide siano state un passaggio importante ma senza andare troppo indietro la qualificazione in Champions l'abbiamo buttata via noi perché abbiamo giocato delle ottime partite senza riuscire a vincere. In Europa rimaniamo con troppo poco in mano per le nostre qualità".

- "A me spiace molto questa situazione. Una cosa di cui siamo orgogliosi è l'aver creato questa simbiosi che ci ha trasmesso positività e fiducia e mi auguro per il futuro del Milan le cose si possano risolvere ma sicuramente andrà così".- "Io non ho ancora parlato con la società, abbiamo due partite e non è ancora finita la stagione. Poi spero che l'ambiente milanista ritrovi quell'entusiasmo nel superare momenti difficili e raggiungere traguardi straordinari che nessuno immaginava".

- "Non lo sapevo (ride, ndr). Anche questo fa parte del ruolo. Ripeto, non ho ancora incontrato il club e credo che lo faremo prima della fine del campionato o appena finito il campionato. Vediamo".- Su Leao con la maglietta con il cognome della madre (Conceiçao, come il tecnico del Porto candidato per la panchina del Milan, ndr), Pioli ha scherzato anche a DAZN: "Il nome Conceiçao sulla maglia? Non l'avevo visto, se no non lo facevo entrare. Scherzo ovviamente... Sono contento per Rafa. Ogni allenatore deve fare delle scelte, sono contento della loro reazione. Il campionato non è ancora finito, il secondo posto non è ancora sicuro. Dobbiamo fare ancora qualche punto, speriamo di farli già sabato".