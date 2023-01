Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così dopo la pesante sconfitta in Supercoppa contro l'Inter: "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza, commettendo molti errori. La partita poi è stata segnata, abbiamo iniziato bene il secondo tempo, ma abbiamo fatto troppo poco, per meritare di fare meglio. Non siamo abituati a commettere questi errori, non stiamo vivendo il nostro momento migliore dal punto di vista mentale. Dobbiamo fare di più e meglio. Come si riparte? Lavorando meglio. E' una sconfitta che ci fa male, ma la stagione è lì, che ci aspetta, dobbiamo tornare a giocare come sappiamo".



RAGIONARE DA SQUADRA - "Non mi aspettavo una prestazione del genere, conosco i miei giocatori, mi aspetto sempre prestazioni positive. In questo momento facciamo fatica a ragionare da squadra, da collettivo. I risultati dell'ultima settimana ci hanno pesato, non siamo riusciti a reagire collettivamente, abbiamo provato a farlo individualmente. Non parlerei di atteggiamento sbagliato ed è ingiusto puntare il dito sui singoli. Dobbiamo ritrovare armonia, freschezza, leggerezza per giocare il calcio che conosciamo. Che facciamo fatica ad imporre. Ci sono tante situazioni che dobbiamo sviluppare meglio, con più attenzione e lucidità. Ma è il complesso che deve migliorare. E' un duro colpo, ma avremo la forza di reagire".